Грибы-хищники из семейства зоопагаловых грибов охотятся преимущественно на обит??ющих в почве: а)мелких кротов б)мелких дождевых червей в)мелких нематод г)мелких ежей

Биология
Грибы-хищники из семейства зоопагаловых грибов охотятся преимущественно на обит??ющих в почве: а)мелких кротов б)мелких дождевых червей в)мелких нематод г)мелких ежей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В) мелких нематод............................
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