Простейшее которое может питаться и как животное и как растенин
Биология
Простейшее которое может питаться и как животное и как растенин
Ответ(ы):
Гость:
это простейщие жгутиконосцы
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