Ширина прямоуг.-5м,периетр=22м надо найти длину и площадь!
Математика
Ширина прямоуг.-5м,периетр=22м надо найти длину и площадь!
Ответ(ы):
Гость:
1)22:2=11(м ) 2)11-5=6(м)Длина 3)6*5=30(м)площадь Если ты не 2-шник то поймешь:)
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