Кто такой Ракосовский
История
Кто такой Ракосовский
Ответ(ы):
Гость:
Советский и польский военачальник.один из крупнейших полководцев второй мировой войны.дважды герой советского союза.
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