Через 2 года мой братишка будет в 2 раза старше ,чем 2 года назат ,а я через 3 года буд?? в 3 раза старше,чем 3 года назат. Сколько лет брату и сколько мне сейчас?

Гость: Гость:

пусть сейчас брату х лет. значит 2 года назад ему было (х-2)года. а через 2 года ему будет (х+2) года. по условию через 2 года будет старше в 2 раза чем 2 года назад. составлю и решу уравнение: 2(х-2)=х+2 2х-х=2+4 х =6 значит брату 6 лет.пусть второму мальчику х лет. значит 3 года назад ему было (х-3)года. а через 3 года ему будет (х+3) года. по условию через 3 года будет старше в 3 раза чем 3 года назад. составлю и решу уравнение: 3(х-3)=х+3 3х-9=х+3 2х =12 значит мальчику 6 лет. странно почему и ему и брату по 6 лет.. мож где ошиблась? но я думаю решила правильно;-) обоим по 6 лет