Через 2 года мой братишка будет в 2 раза старше ,чем 2 года назат ,а я через 3 года буд?? в 3 раза старше,чем 3 года назат. Сколько лет брату и сколько мне сейчас?

Математика
Через 2 года мой братишка будет в 2 раза старше ,чем 2 года назат ,а я через 3 года буд?? в 3 раза старше,чем 3 года назат. Сколько лет брату и сколько мне сейчас?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
пусть сейчас брату х лет. значит 2 года назад ему было (х-2)года. а через 2 года ему будет (х+2) года. по условию через 2 года будет старше в 2 раза чем 2 года назад. составлю и решу уравнение: 2(х-2)=х+2 2х-х=2+4 х =6 значит брату 6 лет.пусть второму мальчику х лет. значит 3 года назад ему было (х-3)года. а через 3 года ему будет (х+3) года. по условию через 3 года будет старше в 3 раза чем 3 года назад. составлю и решу уравнение: 3(х-3)=х+3 3х-9=х+3 2х =12 значит мальчику 6 лет. странно почему и ему и брату по 6 лет.. мож где ошиблась? но я думаю решила правильно;-) обоим по 6 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему во время раскопок жилья людей каменного века нашли много пепла?
Ответить
Английский язык
Ребят даю 20 балов нужно сочинение на тему мое хобби футбол 10 предложений!
Ответить
Геометрия
ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!! Решите пожалуйста №116 и №118 Подробно
Ответить
Қазақ тiлi
Көрме мен мұражайда адам өзін-өзі қалай ұстау керек
Ответить
Русский язык
Помагите апределить падеж к словам железные, скамейки,носки,корова.
Ответить
Русский язык
Предложение со словом нежность в П.п
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить хоть что-то
Ответить
Русский язык
Помогите надо сыну вечернюю какой падеж??????????
Ответить
Русский язык
Какой корень в словах свои, казалась, листья. инея ,вершинами
Ответить
Математика
В двух канистрах 36 л родниковой воды, причём в одной из них на 12 л больше, чем в другой. Во сколько раз одна канистра тяжелее другой?
Ответить