1)как приспособлены живые организмы к недостатку кислорода в воде 2) почему медуза крестовичёк свободно парит в толще воды и не опускается на дно 3) какие преспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы кто отве...

Биология

1)как приспособлены живые организмы к недостатку кислорода в воде 2) почему медуза крестовичёк свободно парит в толще воды и не опускается на дно 3) какие преспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы кто ответет дам 30 баллов пожки

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