1)как приспособлены живые организмы к недостатку кислорода в воде 2) почему медуза крестовичёк свободно парит в толще воды и не опускается на дно 3) какие преспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы кто отве...
Биология
1)как приспособлены живые организмы к недостатку кислорода в воде 2) почему медуза крестовичёк свободно парит в толще воды и не опускается на дно 3) какие преспособления к подвижности водной среды имеют живые организмы кто ответет дам 30 баллов пожки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)различные строения надводных и подводных органов у одного растения,способность поглощать кислород из воды у рыб(гетерофилия) 2)Удельная поверхность больше удельного веса. 3)Прикрепление растений к субстрату,органы фиксации у животных, форма тела у рыб.
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