1. Как уберечься от конъюнктивита?

Биология
1. Как уберечься от конъюнктивита?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо следовать обыкновенным правилам гигиены: чаще мыть руки с мылом и не трогать грязными руками лицо/глаза, пользоваться индивидуальными полотенцами и тд

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