1. Как уберечься от конъюнктивита?
Биология
1. Как уберечься от конъюнктивита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо следовать обыкновенным правилам гигиены: чаще мыть руки с мылом и не трогать грязными руками лицо/глаза, пользоваться индивидуальными полотенцами и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Математика
Квадратный лист бумаги со стороной 2 дм разрезали на пять равных частей прямоугол??ной формы. Найди площадь одной части. Реши задачу двумя способами
Литература