1.Как вы думаете, может ли корнем уравнение быть отрицательное число? Если да, то приведите пример. 2.Найдите корень уравнения 2х+7=11 Буду благодарна за ответ)
Алгебра
1.Как вы думаете, может ли корнем уравнение быть отрицательное число? Если да, то приведите пример. 2.Найдите корень уравнения 2х+7=11 Буду благодарна за ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Да, к примеру, 2х-7= -11. 2х= -4 х= -2 Корень отрицательный. 2) 2х+7= 11 2х= 11-7 2х= 4 х= 2 Ответ:2
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