1.Как вы думаете, может ли корнем уравнение быть отрицательное число? Если да, то приведите пример. 2.Найдите корень уравнения 2х+7=11 Буду благодарна за ответ)

Алгебра

1.Как вы думаете, может ли корнем уравнение быть отрицательное число? Если да, то приведите пример. 2.Найдите корень уравнения 2х+7=11 Буду благодарна за ответ)

Автор: Гость