1. Какие должны быть отличительные свойства веществ с молекулярной решёткой? 2. Ка??ово их агрегатное состояние? 3. Приведите примеры веществ с молекулярной кристаллической решёткой?

Гость: Гость:

1. Вещества нестойкие,способные к возгонке, низкие температуры плавления и кипения. 2. Если речь о кристаллической решётке, то только твёрдые, поскольку остальные агрегатные состояния не имеют решётки. 3.Вся органика, лёд,иод.