1. Какие должны быть отличительные свойства веществ с молекулярной решёткой? 2. Ка??ово их агрегатное состояние? 3. Приведите примеры веществ с молекулярной кристаллической решёткой?
Химия
1. Какие должны быть отличительные свойства веществ с молекулярной решёткой? 2. Ка??ово их агрегатное состояние? 3. Приведите примеры веществ с молекулярной кристаллической решёткой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вещества нестойкие,способные к возгонке, низкие температуры плавления и кипения. 2. Если речь о кристаллической решётке, то только твёрдые, поскольку остальные агрегатные состояния не имеют решётки. 3.Вся органика, лёд,иод.
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