Пословицы про знагия на татарском

Гость: Гость:

10 место Язгы көн ел туйдыра Весенний день год кормит9 место Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас Кому не повезло утром, не повезёт и вечером, кому не повезло вечером - не повезёт никогда8 место Ана сөте белән кермәсә, тана сөте белән кермәс Если не вошло с молоком матери, то с молоком коровы уже не войдет7 место Калган эшкә кар ява Отложенное дело засыпает снегом6 место Иске яңаны саклый Старое новое бережет5 место Карга күзен карга чукымый Ворон ворону глаз не выклюет4 место Татарга тылмач кирәкми Татарину переводчик не нужен3 место Усал булсаң асарлар, юаш булсаң басарлар Будешь злым - повесят, будешь мягким - раздавят2 место Матурга да акыл артык булмас Даже красавице ум не помеха1 место Сакал агармый акыл керми Пока борода не поседеет ум не придет