Помошите номер 111 срочно надо!!¡

Русский язык
Помошите номер 111 срочно надо!!¡
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячий какао  сладкий калач свежие яйца  варёные макароны  полезная вермишель  У слова макароны род не определяется.  У слова яйца ср.р. ( яйцо . оно )  Нет подчинения в роде в словосочетании горячий какао (горячий относится к м.р. , а какао - ср.р. не подчиняется) , потому что эти слова пишутся именно так , а не иначе , устойчивое выражение.  
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