Помошите номер 111 срочно надо!!¡
Русский язык
Помошите номер 111 срочно надо!!¡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячий какао сладкий калач свежие яйца варёные макароны полезная вермишель У слова макароны род не определяется. У слова яйца ср.р. ( яйцо . оно ) Нет подчинения в роде в словосочетании горячий какао (горячий относится к м.р. , а какао - ср.р. не подчиняется) , потому что эти слова пишутся именно так , а не иначе , устойчивое выражение.
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