Выпиши слова : с непрризносимым согласным т-1-й вариант;с непроизносимым согласным д- 2-й вариант .подчеркни однокоренные слова. ненас?ный.ужас?ный несча?ный.безопас?ный .учас?ник.праз?новать.совмес?ный.искус?ный.лес?ничный.поз...

Русский язык
Выпиши слова : с непрризносимым согласным т-1-й вариант;с непроизносимым согласным д- 2-й вариант .подчеркни однокоренные слова. ненас?ный.ужас?ный несча?ный.безопас?ный .учас?ник.праз?новать.совмес?ный.искус?ный.лес?ничный.поз?ний.праз?ничный.вкус?ный.прес?ный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ый вариант:несчастный,участник,совместный,лестничный,ненастный.                     2-ой вариант:праздновать,поздний,праздничный.Праздновать и праздничный однокоренные слова 
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