Сколько корней имеет уравнение : x в четвертой =5
Математика
Сколько корней имеет уравнение : x в четвертой =5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х⁴=5 имеет два корня. х₁=- корень в 4-ой степени 5 (типа -√5) х₂=корень в 4-ой степени 5 (типа √5)
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