Рассчитайте количество нейтронов в ядрах слудующих нуклидов: 202Hg; 69Ga; 89Sr; 21Na.
Химия
Рассчитайте количество нейтронов в ядрах слудующих нуклидов: 202Hg; 69Ga; 89Sr; 21Na.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hg порядковый номер 80, следовательно, протонов = 80, нейтронов = 202 - 80 = 122 Ga порядковый номер 31, следовательно, протонов = 31, нейтронов = 69 - 31 = 38 Sr порядковый номер 38, следовательно, протонов = 38, нейтронов = 89 - 38 = 51 Na порядковый номер 11, следовательно, протонов = 11, нейтронов = 21 - 11 = 10
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