Составь задачу по схеме задание 3(б)

Математика
Составь задачу по схеме задание 3(б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000тг-1 товар ? на 1500тг>⬆️ -2 товар ?тг -3 товар Всего-4500тг 1)1000тг+1500тг=2500тг-2 товар 2)2500+1000=3500тг-1 и 2 товар 3)4500-3500=1000тг-3 товар Ответ:1000тг стоит 3 товар
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