Напишите рассказ (сказку). Тема "Жизнь растения от рождения до старости". Используйте следующие понятия: семя,подросток,развитие побегов,цветение,плодоношение, старение.СРОЧНО!
Биология
Напишите рассказ (сказку). Тема "Жизнь растения от рождения до старости". Используйте следующие понятия: семя,подросток,развитие побегов,цветение,плодоношение, старение.СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была старуха,пошла на базар и купила самовар,а в самоваре семя. Посадила она его и он быстро стал подростком буквально за день. потом началось развитие побегов,старуха не верила своим глазам и удивлялась всё больше и больше. На следующий день началось цветение,цветок начал преображаться и рости ещё быстрее. Потом цветок принёс плоды которые старуха тоже посадила , но они росли не так быстро. После плодоношения он быстро постарел и завял.
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