СРОЧНО НУЖЕН КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ,,НЕДОРОСЛЬ''

Гость: Гость:

Митрофан дурно воспитан своей ужасной мамой-тираном которая ненавидит всех кроме своего драгоценного сына. Тот хочет жениться на Софье из-за ее наследства. Но потом приезжает ее дядя благословляет ее на брак с Милон и они уезжают. Простакову арестовуют. все.