СРОЧНО НУЖЕН КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ,,НЕДОРОСЛЬ''

Химия
СРОЧНО НУЖЕН КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ,,НЕДОРОСЛЬ''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофан дурно воспитан своей ужасной мамой-тираном которая ненавидит всех кроме своего драгоценного сына. Тот хочет жениться на Софье  из-за ее наследства. Но потом приезжает ее дядя благословляет ее на брак с Милон и они уезжают. Простакову арестовуют. все.
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