СРОЧНО НУЖЕН КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ,,НЕДОРОСЛЬ''
Химия
СРОЧНО НУЖЕН КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ,,НЕДОРОСЛЬ''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофан дурно воспитан своей ужасной мамой-тираном которая ненавидит всех кроме своего драгоценного сына. Тот хочет жениться на Софье из-за ее наследства. Но потом приезжает ее дядя благословляет ее на брак с Милон и они уезжают. Простакову арестовуют. все.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши слова : с непрризносимым согласным т-1-й вариант;с непроизносимым согласным д- 2-й вариант .подчеркни однокоренные слова. ненас?ный.ужас?ный...
Математика
Русский язык
Представьте себе, что вы впервые приехали в Казахстан и не знаете о казахстанских праздниках. Расспросите друга о том как отмечаются в нашей стране...