1. Какие из перечисленных функций выполняет защитный комплекс ESET NOD32 Smart Security? Вар??ант 1 функцию веб-браузера Вариант 2 функцию организации родительского контроля Вариант 3 функцию антивируса Вариант 4 функцию пр...
Информатика
1. Какие из перечисленных функций выполняет защитный комплекс ESET NOD32 Smart Security? Вар??ант 1 функцию веб-браузера Вариант 2 функцию организации родительского контроля Вариант 3 функцию антивируса Вариант 4 функцию программы для обмена мгновенными сообщениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nod 32 это антивирусная программа, значит вариант 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке всего 160 деревьев две восмых этих деревьев -березы а остольные клены сколь??о кленов в парке
Математика
Математика
Английский язык