1. Какие из перечисленных функций выполняет защитный комплекс ESET NOD32 Smart Security? Вар??ант 1 функцию веб-браузера Вариант 2 функцию организации родительского контроля Вариант 3 функцию антивируса Вариант 4 функцию пр...

Информатика
1. Какие из перечисленных функций выполняет защитный комплекс ESET NOD32 Smart Security? Вар??ант 1 функцию веб-браузера Вариант 2 функцию организации родительского контроля Вариант 3 функцию антивируса Вариант 4 функцию программы для обмена мгновенными сообщениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nod 32 это антивирусная программа, значит вариант 3 
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