1.      Каким образом Муфта, Полботинка и Моховая Борода спасли несчастную женщину и весь город от кошек, которые каждое утро съедали тонны рыбы и выпивали тысячи литров молока?

Литература
1.      Каким образом Муфта, Полботинка и Моховая Борода спасли несчастную женщину и весь город от кошек, которые каждое утро съедали тонны рыбы и выпивали тысячи литров молока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они привязали деревянную игрушечную мышку к машине, а кошки подумали, что она настоящая и всей толпой побежали за ней.
Гость:
Они привязали деревянную игрушечную мышку к машине, а кошки подумали, что она настоящая и всей толпой побежали за ней.
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