1.Выберите утверждение, где вместо пропуска необходимо вставить слова «простое вещество». 1) … натрий активно реагирует с водой. 2) … кислород образует множество соединений. 3) Соединения … лития окрашивают пламя в красный цвет...

Химия

1.Выберите утверждение, где вместо пропуска необходимо вставить слова «простое вещество». 1) … натрий активно реагирует с водой. 2) … кислород образует множество соединений. 3) Соединения … лития окрашивают пламя в красный цвет. 4) Относительная атомная масса … азота равна 14. 2. В основе разделения смеси песка и соли лежит метод 1) фильтрования 2) отстаивания 3) перегонки 4) хроматографии 3. Ряд, в котором записаны только формулы кислот. 1) K2SO4, MgCl2, KNO3 2) CaO, CaCO3, Na2S 3) H2SiO3, H2SO4, HCl 4) CO2, NO2, Fe2O3 4. При добавлении раствора гидроксида натрия к раствору неизвестного вещества образовался осадок голубого цвета. Этим веществом является 1) HCl 2) Na2CO3 3) CuSO4 4) NaCl 5. Реакция, уравнение которой Na2O + CO2 = Na2CO3, является реакцией 1) соединения 2) разложения 3) замещения 4) обмена 6. Верны ли следующие суждения о веществе, формула которого H2SO4? А. При помещении в его раствор цинка выделяется водород. Б. Образуется при растворении серы в воде. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 7. Для приготовления 700 г 5%-ного раствора соли потребуется 1) 3,5 г соли и 700 г воды 2) 5 г соли и 695 г воды 3) 35 г соли и 665 г воды 4) 70 г соли и 500 г воды Заранее огромное спасибо

Автор: Гость