длина прямоугольника равна 15 м,а ширина 8 м.На сколько процентов увеличится его площадь,если ширину увеличить на 6 м?

Гость: Гость:

1 прямоуг. длина - 15 м ширина - 8 м S - ? 2 прямоуг. длина - 15м ширина 8м+6м S - ? 1.15*8=120( м.кв) - S 1 прямоуг. 2. 8+6=14 (м) - ширина 2 прямоуг. 3. 15*14=210 (м.кв) - S 2 прямоуг. 4. 210-120=90 (м) - разница в метрах 5. 120 м - 100% 90 м - х% х=90*100:120=75% Ответ: S увеличится на 75%