длина прямоугольника равна 15 м,а ширина 8 м.На сколько процентов увеличится его площадь,если ширину увеличить на 6 м?
Математика
длина прямоугольника равна 15 м,а ширина 8 м.На сколько процентов увеличится его площадь,если ширину увеличить на 6 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = a * b a - ширина ; b - длина S = 8 * 15 = 120 S2 = (8+6) * 15 = 210 1% = 1.2 210 - 120 = 90 90 / 1.2 = 75 %
Гость:
1 прямоуг. длина - 15 м ширина - 8 м S - ? 2 прямоуг. длина - 15м ширина 8м+6м S - ? 1.15*8=120( м.кв) - S 1 прямоуг. 2. 8+6=14 (м) - ширина 2 прямоуг. 3. 15*14=210 (м.кв) - S 2 прямоуг. 4. 210-120=90 (м) - разница в метрах 5. 120 м - 100% 90 м - х% х=90*100:120=75% Ответ: S увеличится на 75%
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