фонетический разбор слова-"толпится"
Русский язык
фонетический разбор слова-"толпится"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
толпится-3слога т-т-согл., тв, глух. о-а-гл., удар. л-л-согл., тв., зв., сонор. п-п'-согл., мягк., глух.. и-и- гл., безудар.. т- -ц-согл., тв.,глух. с- я-а-гл., безудар. ______________ 8букв, 7звуков
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