Чтобы открыть сейф,надо набрать в опредпленной последовательности пять цифр(без их повторения):1,2,3,4 и 5.Какова вероятность того,что что если набирать цифры в произвольном порядке,то сейф откроется?

Математика

Чтобы открыть сейф,надо набрать в опредпленной последовательности пять цифр(без их повторения):1,2,3,4 и 5.Какова вероятность того,что что если набирать цифры в произвольном порядке,то сейф откроется?

Автор: Гость