Чтобы открыть сейф,надо набрать в опредпленной последовательности пять цифр(без их повторения):1,2,3,4 и 5.Какова вероятность того,что что если набирать цифры в произвольном порядке,то сейф откроется?
Математика
Чтобы открыть сейф,надо набрать в опредпленной последовательности пять цифр(без их повторения):1,2,3,4 и 5.Какова вероятность того,что что если набирать цифры в произвольном порядке,то сейф откроется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-все исходы 1-благоприятн Вероятность =1\20= 0.05
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