  блин ребят помогите я 5 класс...мне очень нужно очинение на тему : Семья слов...буду очень сильно благодарен..

Гость: Гость:

У нас есть семья. В семье есть мама,папа и сестра. Маму зовут Щербакова Марина Николаевна. Маму я очень люблю и уважаю. У моей мамы каштановые волосы, зеленые глаза, и она любит зеленый цвет. Ей тридцать восемь лет. Хотя у нее такой возраст, она всегда добрая и молодая. У нас есть папа, хотя он не живет с нами, он приезжает всегда через недельку на два дня. Папу зовут Щербаков Вадим Генадьевич. Папу я люблю и уважаю. У моего папы русые волосы, зеленые глаза, он любит синий цвет. Папа младше мамы на четыре года, ему тридцать четыре года. У меня есть сестра. Ее зовут Щербакова Яна Вадимовна. Яна такая дразнилка, но иногда мы с ней дружим. Моя сестра любит зеленый цвет. У моей сестры рыжие волосы, зеленые глаза. Ей девять лет. Мне хорошо, когда все дома.