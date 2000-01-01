1) Альпинист поднялся в горах  на высоту 2км. Определите механическую работу, совершённую альпинистом при подъёме, если его масса вместе со снаряжением равна 85 кг. 2) При равновесии  рычага на его меньшее плечо действует сила ...

Гость: Гость:

Мне кажется это не математика, а физика. 1)Переведем км в метры: 2км=2000 м Работа будет равна А=mgh=85*2000*9,8=1666000 Дж или 1666*10^3 Дж 2) Переведем см в метры: 4см=0,04м Обозначим длину большего плеча за х. 0,04*100=10х 4=10х х=0,4 м Значит длина большего плеча 0,4 м или 40 см. Ответ: 40 см