1685. Еайдите градусные меры углов треугольника MNk ,если угол M меньше угла N на 40* и больше угла K на 10*. 1686. Найдите градусные меры углов треугольника CDe , если угол C вдвое больше угла, D и в трое меньше угла E.
Математика
1685. Еайдите градусные меры углов треугольника MNk ,если угол M меньше угла N на 40* и больше угла K на 10*. 1686. Найдите градусные меры углов треугольника CDe , если угол C вдвое больше угла, D и в трое меньше угла E.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- угол М, х+40- угол N, х-10- угол К х+х+40+х-10=180 3х=180+10-40 3х=150 х=150/3 х=50 50 градусов- угол М, 50+40=90 градусов- угол N, 50-10=40 градусов- угол К 1686. х- угол С, х/2- угол Д, 3х- угол Е х+х/2+3х=180 4х+х/2=180 9х/2=180 9х=180*2 9х=360 х=360/9 х=40 40 град- угол С, 40/2=20 град- угол Д, 40х3=120 град угол Е
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