1685. Еайдите градусные меры углов треугольника MNk ,если угол M меньше угла N на 40* и больше угла K на 10*. 1686. Найдите градусные меры углов треугольника CDe , если угол C вдвое больше угла, D и в трое меньше угла E.

Математика

1685. Еайдите градусные меры углов треугольника MNk ,если угол M меньше угла N на 40* и больше угла K на 10*. 1686. Найдите градусные меры углов треугольника CDe , если угол C вдвое больше угла, D и в трое меньше угла E.

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