Митя подсчитал,что цена компьютерной мышки составляет 95% его денег,а цена коврика для мышки 15% его денег.И если абушка даст ему ещё 12 рублей то он сможет купить и мышку и коврик. Сколько стоит мышка и сколько стоит коврик?

Алгебра
Митя подсчитал,что цена компьютерной мышки составляет 95% его денег,а цена коврика для мышки 15% его денег.И если абушка даст ему ещё 12 рублей то он сможет купить и мышку и коврик. Сколько стоит мышка и сколько стоит коврик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у него было какое то количество денег возьмем за х Вот значит его деньги(х) будут равны 100% Тогда 95+15=110% А у него 100% Значит 110-100=10%(это и есть те 12 рублей которые ему не хватало) тогда мышка стоит: (95*12)/10= 114 рублей тогда коврик стоит (15*12)/10=18 рублей
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