Митя подсчитал,что цена компьютерной мышки составляет 95% его денег,а цена коврика для мышки 15% его денег.И если абушка даст ему ещё 12 рублей то он сможет купить и мышку и коврик. Сколько стоит мышка и сколько стоит коврик?
Алгебра
Митя подсчитал,что цена компьютерной мышки составляет 95% его денег,а цена коврика для мышки 15% его денег.И если абушка даст ему ещё 12 рублей то он сможет купить и мышку и коврик. Сколько стоит мышка и сколько стоит коврик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у него было какое то количество денег возьмем за х Вот значит его деньги(х) будут равны 100% Тогда 95+15=110% А у него 100% Значит 110-100=10%(это и есть те 12 рублей которые ему не хватало) тогда мышка стоит: (95*12)/10= 114 рублей тогда коврик стоит (15*12)/10=18 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол отражения равен 30°.Каков угол падения?
Биология
какие признаки строения скелета характерны для млекопитающих? назовите среды обитания млекопитающих.Каковы наиболее характерные особенности органи...