Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором - на 5,8 м больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько метров материи было в трех кусках вместе?
Математика
Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором - на 5,8 м больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько метров материи было в трех кусках вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19,4 +5,8 = 25,2 м во 2 куске 2) 25,2 : 1,2 =21 метр в 3 куске 3) 19,4+25,2+21 =65,6 метра всего материи
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