Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором - на 5,8 м больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько метров материи было в трех кусках вместе?

Математика

Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором - на 5,8 м больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. Сколько метров материи было в трех кусках вместе?

Автор: Гость