на складе стоят бочки с бензином: 80 литров 190 литров 150 литров и 160 литров. Топливо нужно отвезти в рабочие бригады. В первую бригаду не самую большую из двух наибольших и не самую меньшую из двух наименьших. А остальные во...

Математика
на складе стоят бочки с бензином: 80 литров 190 литров 150 литров и 160 литров. Топливо нужно отвезти в рабочие бригады. В первую бригаду не самую большую из двух наибольших и не самую меньшую из двух наименьших. А остальные во вторую бригаду. Сколько литров надо отправить в каждую из бригад?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первую бригаду нужно не самую большую из двух наибольших, а две наибольшие это 190 литров и 160 литров, а не самая большая это 160 литров; и ещё в первую бригаду нужно не самую меньшую из двух наименьших, а две наименьших это 80 литров и 150 литров, а не самая меньшая это 150 литров. Значит в первую бригаду нужно тодать 160литров и 150 литров 160 + 150 = 310 литров. А остальные две бочки, 80 литров и 190 литров, нужно отдать во вторую бригаду а это 190+80=270 литров. Ответ: в первую бригаду нужно отдать 310 литров, во торую бригаду нужно отдать 270 литров. 
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