на границе смежных дисциплин возникла такая наука как
Биология
на границе смежных дисциплин возникла такая наука как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бионика, биотехнология, биохимия, биофизика. (все эти науки возникли на границах смежных дисциплин )
Гость:
На границах со смежными науками возникают: биомедицина, биофизика (изучение живых объектов физическими методами), биометрия и т. д.
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