Как вы думаете,"Робинзон Крузо"-произведение о том,что человек может всё?Подготовьте рассуждение на эту теме!ПОмогите срочно сегодня нужно!Зарание спасибо!
Литература
Как вы думаете,"Робинзон Крузо"-произведение о том,что человек может всё?Подготовьте рассуждение на эту теме!ПОмогите срочно сегодня нужно!Зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение "Робинзон Крузо"-одно из наиболее ярких и экспрессивных произведений Даниэля Дэфо. В нём описывается, как некий путешественник попал на необитаемый остров, где жил далее очень долгое время без каких либо коммуникаций. Действительно, это человек, который может всё! Не приспособленный к отшельнеческой жизни, он смог построить себе жилище, разжечь огонь добыть пищу и даже найти друга, что не всегда под силу даже человеку в городе. Он не боялся ничего и потому смог выжить в диких условиях и при этом получить от этого удовольствие.
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