Какие последствия могут иметь для человека следующие поступки? Максим обещал помочь однокласснику Игорю по математики,но вечером сел смотреть футбольный матч и забыл зайти к товарищу объяснить задачи.На следующий день Игорь п...
География
Какие последствия могут иметь для человека следующие поступки? Максим обещал помочь однокласснику Игорю по математики,но вечером сел смотреть футбольный матч и забыл зайти к товарищу объяснить задачи.На следующий день Игорь получил по контрольной двойку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не самые благоприятные.Игорь может обидеться но в лучшем случае просто перестать просить помощи у Максима
Гость:
так как ему не обЪяснили онмог написать на 2 но если он сам успел подготовиться на 5,4 либо 3.
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