Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол отражения равен 30°.Каков угол падения?
Физика
Луч света падает на зеркальную поверхность и отражается. Угол отражения равен 30°.Каков угол падения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол отражения=углу падения, следовательно угол падения равен 30"
Гость:
законы оражения света:1)Угол падающий и угол отражающийся и востановленный перпендикуляр лежат в одной плоскости. 2)Угол падения alpha равен углу падения betta
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