какие признаки строения скелета характерны для млекопитающих? назовите среды обитания млекопитающих.Каковы наиболее характерные особенности организации,связанные со средой?
Биология
какие признаки строения скелета характерны для млекопитающих? назовите среды обитания млекопитающих.Каковы наиболее характерные особенности организации,связанные со средой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скелет : в шейном позвонке 7 позвонков, есть грудная клетка, тазовый пояс, скелеты конечностей. Среды : наземно-воздушная, водная. Особенности : покрыты шерстью, хорошо развиты ноги ( у большинства), хорошо развиты анализаторы.
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