какие признаки строения скелета характерны для млекопитающих? назовите среды обитания млекопитающих.Каковы  наиболее характерные особенности организации,связанные со средой?

Гость: Гость:

Скелет : в шейном позвонке 7 позвонков, есть грудная клетка, тазовый пояс, скелеты конечностей. Среды : наземно-воздушная, водная. Особенности : покрыты шерстью, хорошо развиты ноги ( у большинства), хорошо развиты анализаторы.