Какова вероятность того, что ребенок родится 7 числа?
Алгебра
Какова вероятность того, что ребенок родится 7 числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для невисокосного года: 7-х чисел в году 12, всех чисел 365, итого 12/365=0,03288 Для високосного: 12/366=0,03279
Гость:
високосный год--0,03279 обычный год--0,03288
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