что такое " капиталисты крестьяне "

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Капиталистые крестьяне - это слой крестьян, занимавшихся капиталистическим предпринимательством. Из к. к. вышли основатели многих буржуазных династий: Морозовы, Рябушинские, Прохоровы и т. д. К концу первой половины 21века они составили 45% гильдейского купечества.!