дана равнобедренная трапеция, боковые стороны которой равны 10. высота трапеции равна 6, абольшее основание 20. найти cреднию линию
Геометрия
дана равнобедренная трапеция, боковые стороны которой равны 10. высота трапеции равна 6, абольшее основание 20. найти cреднию линию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя линия равна полусумме оснований. Меньшее основание равно 4 т.к. высоты отсекают прямоугольные треугольники со сторонами 6, 10 третью найдем по теореме Пифагора 6*6+х*х=10*10 х=4. Средняя линия равна (20+4)/2=12
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