Группа из 10 детей и двоих взрослых идет на экскурсию в музей. Взрослый билет стоит 120 рублей. Билет для школьника продается со скидкой 50%. Сколько нужно заплатить за билеты за билеты для всей группы? Ответ дайте в рублях. (П...

Алгебра

Группа из 10 детей и двоих взрослых идет на экскурсию в музей. Взрослый билет стоит 120 рублей. Билет для школьника продается со скидкой 50%. Сколько нужно заплатить за билеты за билеты для всей группы? Ответ дайте в рублях. (Помогите решить))))

Автор: Гость