Группа из 10 детей и двоих взрослых идет на экскурсию в музей. Взрослый билет стоит 120 рублей. Билет для школьника продается со скидкой 50%. Сколько нужно заплатить за билеты за билеты для всей группы? Ответ дайте в рублях. (П...
Алгебра
Группа из 10 детей и двоих взрослых идет на экскурсию в музей. Взрослый билет стоит 120 рублей. Билет для школьника продается со скидкой 50%. Сколько нужно заплатить за билеты за билеты для всей группы? Ответ дайте в рублях. (Помогите решить))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-50%=60 рублей стоимость детского билета 60х10=600 рублей заплптили за детей 120х2=240 рублей заплатили за двух взрослых 600+240=840 рублей заплатили за всех
Гость:
Билет для школьника стоит 120:2=60 руб. Тогда за все билеты для школьников нужно заплатить 10*60=600 руб, за билет для взрослых нужно заплатить 120*2 = 240руб. Всего для всей групы нужно заплатить 600+240=840 руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сосуд имеет форму прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием. Высота сосуда составляет 1,5м, а объём-6 м3. Найдите длину стороны основа...
Английский язык
I have a big c______________ of coins. Now we do it t______________. There are more than 200 coins from d___________ countries in our collection. C...
География
назовите три любые субкультуры в современной россии. напишите ключ.слова,характеризующие эти субкультуры.
Математика
1) Альпинист поднялся в горах на высоту 2км. Определите механическую работу, совершённую альпинистом при подъёме, если его масса вместе со снаряже...