1 какое окончание у существительных 1-го склонение в родительном падеже? 2 какое ок??нчание у существительных 1-го и 2-го склонения в предложном падеже? 3 в каком падеже у существительных 1-го склонения окончание,как в предложн...

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1 какое окончание у существительных 1-го склонение в родительном падеже? 2 какое ок??нчание у существительных 1-го и 2-го склонения в предложном падеже? 3 в каком падеже у существительных 1-го склонения окончание,как в предложном падеже?

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