Вычислите приблизительное произведение,округлив числа до высшего разряда 17*212 41*482 67*607 678*24 881*82 701*67 1267*69 4 981*21 39*7901
Математика
Вычислите приблизительное произведение,округлив числа до высшего разряда 17*212 41*482 67*607 678*24 881*82 701*67 1267*69 4 981*21 39*7901
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*200=4000 40*500=20000 70*610=42700 700*20=14000 880*80=70400 700*70=49000 1300*70=91000 4980*20=99600 40*7901=316040
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите системы уравнений и неравенств(все уравнения как бы в одной скобке) 1) {2х+3у=10 {х-2у=-9 2) {x-y=4 {xy=5 3) {3x+7≤19 {2-5x≤2
Русский язык
Немецкий язык
Помогите пожалуйста по немецкому вставить окончания! 1 Markus komm.... aus Deutschland. Er wohn... in Berlin.Wer lern... in der Schule Deutsch. Was...
Русский язык
Помогите,пожалуйста!!! Напишите сочинение на любую тему. Используя чередования г??асный в корне е-и. Составьте текст и выделите корни в чередующи...