Команда вышла команда вышла в поход. 20 мин заняли сборы. Столько же команда шла до ??щелья, а затем 18 км по ущелью. После небольшого отдыха имосталось пройти треть пути, что они прошли поущелью. На это они потратили 20мин. Ка...

Математика
Команда вышла команда вышла в поход. 20 мин заняли сборы. Столько же команда шла до ??щелья, а затем 18 км по ущелью. После небольшого отдыха имосталось пройти треть пути, что они прошли поущелью. На это они потратили 20мин. Каково расстояние от места сбора до конечного пункта, если ребята шли с постоянной скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треть пути (18км) = 6 км 6 км идти 20 минут. Значит 18+12=30. 30 км занимает весь путь от начала до конца
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