СКЛАСТИ СПОНУКАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ ЗІ СЛОВОМ зсунути
Українська мова
СКЛАСТИ СПОНУКАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ ЗІ СЛОВОМ зсунути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ти обов'язково повинен зсунути оту шафу! (Я думаю так)
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