Найдите значение буквенного выражения 10353*(y-637386) если y=971403
Математика
Найдите значение буквенного выражения 10353*(y-637386) если y=971403
Ответ(ы) на вопрос:
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10353*(971403-637386)= 10353*334017=3458078001
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