Как нужно измерить радиус чтобы длина окружности увеличилась в 8 раз?
Математика
Как нужно измерить радиус чтобы длина окружности увеличилась в 8 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=πD=2πr 8L=8πD=2*8πr=2π8*r нужно увеличить в 8 раз
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