Запишите формулу для вычисления периметра каждой фигуры.

Математика
Запишите формулу для вычисления периметра каждой фигуры.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 квадрат - а*4 прямоугольник - (а+б)*2 Многоугольники - а+б+с+д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В среду привезли на 4,8 т больше сена, чем во вторник. Сколько тонн сена привезли за ??ти два дня, если во вторник привезли в 1,4 раза меньше, чем ...
Ответить
История
Расскажите о деятельности народников в россии
Ответить
Математика
Сравнить именованные числа 4 ч ? 239 мин, 175 с ? 3мин, 8 т ? 10 ц
Ответить
Английский язык
Посмотри на рисунки и, используя новые слова, скажи, какая была погода в каждый из ??ней прошлой недели, номер 5 короче
Ответить
Физика
На какое максимальное расстояние может улететь камень, брошенный с начальной ско??остью 10 м/с под углом 30 градусов к горизонту, без учета сопроти...
Ответить