Запишите формулу для вычисления периметра каждой фигуры.
Математика
Запишите формулу для вычисления периметра каждой фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадрат - а*4 прямоугольник - (а+б)*2 Многоугольники - а+б+с+д
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