Расскажите о деятельности народников в россии

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Истоки движения относятся ко времени революционной ситуации 1859—61, когда под влиянием пропаганды журналов «Колокола» и «Современника» демократическая интеллигенция впервые попыталась вести революционную работу в народе. Народнические и политические тенденции переплетались в деятельности тайного общества «Земля и воля» , наиболее активными членами которого были братья А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов и др. Первая «Земля и воля» , возникшая под идейным воздействием и при непосредственном участии Герцена и Чернышевского, была крупнейшим объединением революционных кружков 1860-х гг. и первой попыткой создания всероссийской организации. Народнические тенденции получили дальнейшее развитие в деятельности Ишутинского кружка (1863—66), в котором сочеталась пропагандистская работа с элементами заговора; в среде ишутинцев родился замысел покушения Д. В. Каракозова на Александра II. В условиях оживления демократического движения в 1869 С. Г. Нечаев пытался создать тайную заговорщическую организацию «Народная расправа» , построенную на принципах неограниченного централизма, слепого подчинения рядовых членов неизвестным руководителям. Авантюризм Нечаева решительно осудили Маркс и Энгельс, члены Русской секции 1-го Интернационала, революционные народники в России. В противовес беспринципности «нечаевщины» возникло общество чайковцев, в котором вопрос революционной этики стал одним из главных. Активными деятелями общества были М. А. Натансон, С. М. Кравчинский, С. Л. Перовская, П. А. Кропоткин, Ф. В. Волховский, С. С. Синегуб, Народничество А. Чарушин и др. Чайковцы быстро перешли от революционной просветительской деятельности к подготовке «хождения в народ» , в среду крестьянского населения. 1870-е гг. явились новым этапом в развитии революционного демократического движения, по сравнению с 60-ми гг. неизмеримо выросло число его участников. Весной и летом 1874 началось массовое «хождение в народ» , которое явилось первой проверкой идеологии . Крестьянство не поддержало пропагандистов; к концу 1875 участники движения были арестованы и затем осуждены по «процессу 193-х» . «Хождение в народ» выявило организационную слабость народнического движения и определило необходимость единой централизованной организации революционеров. Попыткой преодолеть выявившуюся организационную слабость явилось создание «Всероссийской социально-революционной организации» (конец 1874 — начало 1875). В середине 70-х гг. проблема концентрации революционных сил в единой организации стала центральной. Она обсуждалась на съездах народников в Петербурге, Москве, в эмиграции, дебатировалась на страницах нелегальной прессы. Революционерам предстояло выбрать централистский или федеративный принцип организации, определить отношение к социалистическим партиям в др. странах. В результате пересмотра программно-тактических и организационных взглядов в 1876 в Петербурге возникла новая народническая организация, получившая в 1878 назв. «Земля и воля» . Большой заслугой землевольцев явилось создание крепкой и дисциплинированной организации, которую Ленин назвал «превосходной» для того времени и «образцом» для революционеров. В практической работе «Земля и воля» перешла от «бродячей» пропаганды, характерной для 1-го этапа «хождения в народ» , к оседлым деревенским поселениям. Разочарование в результатах пропаганды, усиление правительственных репрессий, с одной стороны, общественное возбуждение в обстановке назревания второй революционной ситуации в стране — с другой, способствовали обострению разногласий внутри организации. Большинство народников убеждалось в необходимости перехода к непосредственной политической борьбе с самодержавием. Первыми на этот путь встали народники Юга Российской империи. Постепенно террор становился одним из основных средств революционной борьбы. Исполнительный комитет подготовил 8 покушений на Александра II, завершившихся убийством его 1 марта 1881.2/2 Нравится Пожаловаться