Помогите с заданием: (12 2/3-3,6) : (-2 7/9+4 1/5) * (-2,6). Очень надо!!! P.S. Знак *- умножение.

Математика

Помогите с заданием: (12 2/3-3,6) : (-2 7/9+4 1/5) * (-2,6). Очень надо!!! P.S. Знак *- умножение.

Автор: Гость