Помогите с заданием: (12 2/3-3,6) : (-2 7/9+4 1/5) * (-2,6). Очень надо!!! P.S. Знак *- умножение.
Математика
Помогите с заданием: (12 2/3-3,6) : (-2 7/9+4 1/5) * (-2,6). Очень надо!!! P.S. Знак *- умножение.
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