Если диагональ куба равна 6, то объём шара, касающегося всех граней этого куба равен
Математика
Если диагональ куба равна 6, то объём шара, касающегося всех граней этого куба равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vшара=4/3 (pi×R^3) Rшара=6/2=3 V=(4×pi×3^3)/3=36pi
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