Если диагональ куба равна 6, то объём шара, касающегося всех граней этого куба равен

Математика
Если диагональ куба равна 6, то объём шара, касающегося всех граней этого куба равен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vшара=4/3 (pi×R^3) Rшара=6/2=3 V=(4×pi×3^3)/3=36pi
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