Упростить выражение 1) (x-12)^2+24x 2) (x+8)^2-x(x+5) 3) (y+7)^2+(y+2)(y-7)
Алгебра
Упростить выражение 1) (x-12)^2+24x 2) (x+8)^2-x(x+5) 3) (y+7)^2+(y+2)(y-7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x^2-24x+144+24x= x^2+144 1) x^2-24x+144+24x= x^2+144 2) x^2+16x+64-x^2+5x= 21x+64 3) y^2+14y+49+y^2-7y+2y-14=2y^2+9y+35
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