Считая, что п=3,14,определите длину окружности и площадь круга, если радиус=4,5
Математика
Считая, что п=3,14,определите длину окружности и площадь круга, если радиус=4,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С (длина) = 2п р(радиус) С = 2*3,14*4,5 = 28,26 Площадь = п р^2 = 3,14*(4,5)^2 = 3,14*20,25 =63.585
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